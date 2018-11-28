Кабмін повернув Почаївську лавру до складу Кременецького заповідника

Рішення про вилучення споруд лаври зі складу Кременецько-Почаївського заповідника скасовано.

Кабінет міністрів України скасував рішення про вилучення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.

Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Так, Кабмін схвалив це рішення", - зазначив він, відповідаючи на питання щодо того, чи ухвалювали дане питання.

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада депутати Тернопільської обласної ради звернулися до Міністерства юстиції України, управління Служби безпеки України у Тернопільській області та прокуратури з проханням надати оцінку факту незаконної реєстрації права користування на 6 споруд Свято-Успенської Почаївської лаври, яку нещодавно здійснив реєстратор КП «Струсівське» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, забезпечивши оренду лаври для УПЦ (Московського патріархату) до 2052 року.

16 листопада на Тернопільщині поліція почала розслідування за фактом можливих зловживань під час передачі у користування нерухомого комплексу Почаївської лаври Українській православній церкві Московського патріархату.

23 листопада Комісія Міністерства юстиції з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації скасувала рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра (Релігійна організація Почаївська Свято-Успенська Лавра, відносить себе до УПЦ МП, її очолює єпископ УПЦ Московського патріархату митрополит Почаївський Володимир (Мороз) – УНІАН).