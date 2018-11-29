Трамп і Ердоган обговорили атаку РФ на військові кораблі України в Керченській протоці

Лідери висловили глибоку стурбованість у зв'язку з інцидентом в Керченській протоці і подальшим затриманням українських кораблів і членів екіпажу.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, в рамках якої лідери обговорили свою стурбованість у зв'язку із захопленням військових кораблів України в Керченській протоці.

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Про це заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

«Лідери висловили глибоку стурбованість у зв'язку з інцидентом в Керченській протоці і подальшим затриманням українських кораблів та членів екіпажу», — сказав Сандерс.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранені, 24 члени екіпажів потрапили у полон.

Усі вони заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).