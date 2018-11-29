Денісова вимагає від Москалькової поінформувати про місце перебування полонених моряків

Інформація щодо місця утримання українських бранців є суперечливою.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати інформацію про місце перебування захоплених у полон українських моряків.

Про це Денісова написала у Facebook і розмістила скан-копію звернення.

«У зв’язку з суперечливими повідомленнями щодо місця перебування українських військовополонених, звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та поінформувати мене в найкоротші терміни», - зазначила Денісова.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

Після обстрілів та штурму російським спецназом у полон потрапили всі 24 українці, які перебували на суднах.

Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

За інформацією адвоката Джеміля Темішева, всіх полонених моряків вивезли з Криму до московського СІЗО "Лефортово".

Разом з тим заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Facebook написав, що всі моряки перебувають у СІЗО у Сімферополі.

Водночас джерело в дипломатичних колах повідомило УНІАН, що Росія відмовляється офіційно підтвердити факт перевезення полонених українських моряків до Москви.