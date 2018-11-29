Росія відмовляється офіційно підтвердити перевезення полонених українських моряків у Москву - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в дипломатичних колах.

Росія відмовляється офіційно підтвердити факт перевезення полонених українських моряків у Москву.

Про це УНІАН повідомило джерело в дипломатичних колах.

«Російська сторона відмовляється підтвердити перевезення українських моряків з окупованого Криму у Москву в СІЗО «Лефортово». Офіційної інформації немає. В будь-якому разі, ми наших хлопців не залишимо», - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожОчільник Пентагону прокоментував захоплення українських суден на Азові: Росії довіряти не можна

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

У командуванні ВМС відзначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. За даними СБУ, також відбулося бойове застосування 2 ракет російським винищувачем Су-30 і 2 ракет розвідувально-ударним вертольотом Ка-52.

Усі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили після штурму російським спецназом у полон. Троє з них поранені. Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

За інформацією адвоката Джеміля Темішева, всіх полонених моряків вивезли з Криму до московського СІЗО "Лефортово".