Клімкін: станом на сьогодні захоплені Росією українські моряки знаходяться в Криму

Українські дипломати працюють з міжнародними партнерами, аби Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав доступ до українських моряків.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що станом на сьогодні захоплені Росією українські військові моряки поблизу Керченської протоки знаходяться в окупованому Криму.

Читайте такожОчільник Пентагону прокоментував захоплення українських суден на Азові: Росії довіряти не можна

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ми всі прекрасно розуміємо, що таке знаходитися під контролем ФСБ. Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що і психологічний тиск, і фізичний тиск - все це можливо", - сказав Клімкін.

У цьому зв'язку міністр додав, що Україна докладає зусиль з метою звільнення українських моряків "в режимі реального часу за допомогою всіх наших друзів".

Також його запитали, де зараз географічно знаходяться захоплені українські військовослужбовців з огляду на появу інформацію, що їх перевезли в Москву.

"Такі чутки почалися зранку, ми до цього підготувалися в Москві, оскільки там у нас є можливість добиватися доступу консулів, але станом на сьогодні вони поки що на території окупованого Криму", - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українського буксиру "Яни Капу" та двох катерів "Бердянськ" та "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполя. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, внаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Всі 24 моряки, що знаходилися на суднах, потрапили в полон. Троє з них поранені.

Всі українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.