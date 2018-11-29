Клімкін: станом на сьогодні захоплені Росією українські моряки знаходяться в Криму
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що станом на сьогодні захоплені Росією українські військові моряки поблизу Керченської протоки знаходяться в окупованому Криму.
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Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Ми всі прекрасно розуміємо, що таке знаходитися під контролем ФСБ. Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що і психологічний тиск, і фізичний тиск - все це можливо", - сказав Клімкін.
У цьому зв'язку міністр додав, що Україна докладає зусиль з метою звільнення українських моряків "в режимі реального часу за допомогою всіх наших друзів".
Також його запитали, де зараз географічно знаходяться захоплені українські військовослужбовців з огляду на появу інформацію, що їх перевезли в Москву.
"Такі чутки почалися зранку, ми до цього підготувалися в Москві, оскільки там у нас є можливість добиватися доступу консулів, але станом на сьогодні вони поки що на території окупованого Криму", - наголосив Клімкін.
Нагадаємо, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українського буксиру "Яни Капу" та двох катерів "Бердянськ" та "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполя. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства.
Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, внаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Всі 24 моряки, що знаходилися на суднах, потрапили в полон. Троє з них поранені.
Всі українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.