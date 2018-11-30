20 осіб під прапорами ЛДПР пікетували посольство України в Москві

Сьогодні в МЗС РФ заявили, що «у російської громадськості може урватися терпець», що призведе до нападу на дипломатичні представництва України на території Росії.

20 осіб під прапорами ЛДПР пікетували Посольство України у Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, учасники пікету вийшли на акцію з гаслами: «Руки прочь от русских вод», «Порошенко сам отдает новороссию России. Спасибо», «Не тронь русскую границу».

Оратор від ЛДПР висловив здивування, чому Україна не пускає до себе громадян Росії.

«Що ви ще забороните російського? Чому така ненависть до російської мови, до росіян? Ми запрошуємо молодь України, намагаємося налагодити взаємини. А ви вводите санкції. Ми прийшли з мирними намірами. Ми не закидаємо ваше посольство фаєрами, як в Україні наші консульства. Чому ніхто з посольства не виходить з нами поспілкуватися?», - запитав він.

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У свою чергу, депутат від ЛДПР Борис Чернишов заявив, що діалог з українським урядом утруднено в ситуації, що склалася. «Які можуть бути розмови з українським урядом, який знищує свою країну, переписує історію, проводить антилюдські реформи і вводить воєнний стан? Тому сьогодні, на цьому мітингу, представники ЛДПР захищатимуть курс президента РФ», - сказав він.

На даний момент акція закінчилася.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, в МЗС РФ заявили, що «у російської громадськості може урватися терпець», що призведе до нападу на дипломатичні представництва України на території Росії.