Верховна Рада повалила Черновецького

"За" проголосували 246 народних депутатів

Верховна Рада України призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради. Верховна Рада України призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради. Як передає кореспондент УНІАН, парламент підтримав постанову про призначення дострокових виборів голови Київради і Київської ради. За проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. За дану постанову проголосували 155 народних депутатів із фракції БЮТ, 59 – із фракції НУ-НС, 26 – із фракції КПУ і 6 – із фракції Блоку Литвина. Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набрання чинності даної постанови.

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