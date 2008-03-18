Верховна Рада повалила Черновецького
14:17, 18 березня 2008Політика
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"За" проголосували 246 народних депутатів
|Леонід Черновецький
Як передає кореспондент УНІАН, парламент підтримав постанову про призначення дострокових виборів голови Київради і Київської ради. За проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.
Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів.
За дану постанову проголосували 155 народних депутатів із фракції БЮТ, 59 – із фракції НУ-НС, 26 – із фракції КПУ і 6 – із фракції Блоку Литвина.
Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набрання чинності даної постанови.
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