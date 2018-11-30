Росія досі мовчить про місцезнаходження захоплених українських моряків

У МЗС підтвердили переміщення українських військових моряків з Сімферополя до СІЗО "Лефортово" та лазарет СІЗО "Матроська тиша", які перебувають в Москві.

Міністерство закордонних справ Росії досі не надала офіційної інформації про взятих в полон біля Керченської протоки українських моряків.

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Про це розповів глава МЗС України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер". "Ми досі не отримали офіційного повідомлення, де вони знаходяться, від російського МЗС. Тому ми не можемо давати неперевірену інформацію суспільству та родичам", - сказав міністр у п'ятницю ввечері.

"Хоча ще вчора ми спочатку отримали інсайд, що наших офіцерів хочуть вивезти. А потім отримали інсайд, що всіх бажають вивезти. Що вони, власне, і зробили", - додав міністр.

При цьому Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що знаходяться у Москві.

Він зазначив, що українська сторона спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста намагається отримати доступ до полонених моряків.

Клімкін пояснив, що РФ намагається використовувати Керченську протоку як "шлюз", вирішуючи кого через нього пропускати, впливати таким чином на українське азовське узбережжя, впливати на Маріуполь, чинити тиск на економічну діяльність, викликати заворушення.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. Після обстрілу і штурму російським спецназом в полон потрапили 24 українці, які перебували на судах. Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років).