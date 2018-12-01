Польща нагородила Сенцова відзнакою “За людську гідність” (фото)

Польський міністр Яцек Чапутовіч наголосив, що доля Сенцова нагадує світові про драму України, частину території якої окупувала Росія.

Міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч урочисто вручив сестрі незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталії Каплан нагороду польського зовнішньополітичного відомства "За людську гідність" (Pro Dignitate Humane).

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія вручення почесної нагороди відбулася у Національному заповіднику "Софія Київська".

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"Для мене є честю, що цьогорічною нагородою "За людську гідність" я можу відзначити пана Олега Сенцова за визнання його заслуг у сфері захисту прав людини, безкомпромісного захисту прав переслідуваних осіб, які знаходяться під загрозою репресій, а також за захист прав окремої людини та повагу до її гідності", - заявив Чапутовіч.

За його словами, цією нагородою Польща висловлює підтримку Сенцову, який в очах усієї міжнародної спільноти є символом вічної боротьби за права людини.

Разом з тим глава МЗС Польщі зазначив, що дуже шкодує, що не має можливості особисто вручити нагороду українському режисеру, бо, "попри поганий стан здоров'я, Сенцов продовжує відбувати покарання строком 20-ти років позбавлення волі в колонії суворого режиму на півночі Росії".

Чапутовіч також висловив жаль, що кількість ув'язнених Росією українців збільшується та нагадав про нещодавнє захоплення у полон 24 українських моряків.

"Олег Сенцов нагадує світові про драму України, частину території якої окупувала Росія. Анексією Криму Росія грубо порушила найбільш базові принципи норм міжнародного права", - наголосив глава МЗС Польщі.

Також він підкреслив, що Сенцов нагадує про інших українців, що живуть під контролем російських сил в окупації, і яких "російська репресивна машина може безпідставно звинуватити будь-якої миті".

Премія Pro Dignitate Humana («За людську гідність»), заснована у 2012 році міністром закордонних справ Польщі, присуджується за самовіддану і безкомпромісну діяльність із захисту прав осіб, які піддаються переслідуванням та репресіям, за непохитну позицію у захисті прав особистості та поваги до людської гідності.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Сенцова утримують в колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

На початку жовтня Сенцов припинив голодовку. В своєму листі режисер зазначив, що в разі продовження голодовки, до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.