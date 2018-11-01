Не турбуйтеся, я вижив: Сенцов написав листа правозахисникам

За словами українця, зараз він почувається набагато краще, ніж місяць тому.

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов написав листа правозахисникам, в якому повідомив, що його стан покращився.

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Фрагмент листа, датованого 29 жовтня, оприлюднив у Facebook правозахисник з Челябінської області Микола Щур.

«Сам почуваюся краще, аніж місяць тому, набагато. Аналізи, звісно, ще не дуже, але вже і не погані, як раніше. Крапати теж наприкінці минулого тижня перестали, нарешті. Тепер, в основному, дієта, обстеження і так, пігулки …Так що не турбуйтеся там особливо, я вижив», — зазначив Сенцов.

Раніше заступник директора Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії Валерій Максименко заявив, що лікувально-відновлювальні процедури щодо виводу після тривалого голодування Олега Сенцова практично завершені, його стан повністю відновився.

Українець Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагав звільнити всіх українських політичних в'язнів, що перебувають у російських в'язницях.