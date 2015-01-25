Засідання Верховної Ради відбудеться сьогодні ввечері або завтра зранку - Березюк

Лідер фракції ”Самопоміч” Олег Березюк зазначає, що сьогодні після 14.00 збереться Рада коаліції, засідання Верховної Ради може відбутися у неділю, 25 січня, увечері або у понеділок, 26 січня, вранці.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

”Депутати зараз зібралися вже у Києві. Принаймні, депутати фракції ”Самопоміч”, - сказав Березюк.

Він зазначив, що сьогодні вранці вже поспілкувався практично з усіма керівниками фракцій коаліції. ”Ми після другої години зберемо Раду коаліції”, - повідомив депутат.

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Наразі, зауважив він, очікується засідання РНБО. Крім того, депутати запропонують президенту України Петру Порошенку зустрітися ”для узгодження ситуації і позицій”.

”І від цього вже буде залежати, чи сьогодні увечері буде збиратися Верховна Рада, чи завтра вранці”, - сказав Березюк.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи на цьому засіданні ВР розглядатиме питання про визнання ”ДНР” і ”ЛНР” терористичними організаціями, він зазначив: ”Я думаю, що це є одне з питань, але є значно серйозніші запитання. Але це все буде після Ради національної безпеки і оборони”. На уточнення, чи може розглядатися питання введення воєнного стану, депутат також підкреслив, що усі рішення ухвалюватимуться вже після засідання РНБО.