У БЮТ заявляють, що вони висуватимуть свого кандидата на мера Києва

Народний депутат України Анатолій СЕМИНОГА (фракція БЮТ) прогнозує, що вибори мера Києва та міськради відбудуться на початку червня, і заявляє, що БЮТ висуватиме свого кандидата.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН, відзначивши, що прийнятою сьогодні Верховною Радою постановою передбачено, що вона набирає чинності після підписання її головою ВР. За словами депутата, ця постанова може бути підписана «буквально сьогодні-завтра».

Говорячи про кандидатуру на посаду мера Києва, А.СЕМИНОГА зауважив, що БЮТ обов’язково висуватиме свого кандидата на цю посаду. Водночас він відмовився називати будь-які прізвища, зазначивши, що це питання ще не розглядалося фракцією і блоком, тому зарано говорити про конкретну кандидатуру.

А.СЕМИНОГА наголосив, що компромісом може бути внесення змін до законодавства України, які передбачатимуть проведення виборів міського голови у два тури. Він зазначив, що у такій ситуації у першому турі братимуть участь усі політичні сили, у тому числі НУ-НС, і вже після першого туру стане зрозумілим, хто вийшов до другого туру.

При цьому він нагадав, що другий тур буде у тому випадку, якщо жоден із кандидатів не набере 50% голосів виборців.

А.СЕМИНОГА вважає, що є всі можливості для внесення змін до законодавства в цій частині.

Він наголосив, що на минулих виборах БЮТ мав підтримку 46% киян, а «наші найближчі союзники - НУ-НС - набрали 15% у місті Києві». «Як серйозна політична сила, яка несе відповідальність перед нашими виборцями, ми просто зобов’язані висунути свою кандидатуру на виборах мера», - додав А.СЕМИНОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів.

За дану постанову проголосували 155 народних депутатів із фракції БЮТ, 59 – із фракції НУ-НС, 26 – із фракції КПУ і 6 – із фракції Блоку Литвина.

Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набрання чинності документом.