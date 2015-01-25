РНБО хоче застосувати в Україні санкції проти Росії, які запровадили країни "Великої сімки" та ЄС

Задля посилення тиску на Росію РНБО ухвалила рішення щодо обов'язкового застосування на території України санкцій, запроваджених країнами ЄС, Швейцарською конфедерацією, США та країнами Великої Сімки стосовно Російської Федерації та внесла пропозиції щодо їх посилення.

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Про це йдеться у опублікованій на сайті РНБО інформації.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.