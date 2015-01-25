Рада вирішила зібратися на позачергове засідання щодо Донбасу у вівторок
19:22, 25 січня 2015Політика
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Депутати розглянуть перелік питань, пов’язаних із ситуацією на Донбасі.
Рада планує зібратися у вівторок / Фото УНІАН
Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 27 січня.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук.
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Він, посилаючись на інформацію від керівника парламенту, зазначив: «Планується, що позачергове засідання відбудеться у вівторок. Буде розглянуто перелік питань, пов’язаних із ситуацією на Донбасі».
При цьому Столярчук додав, що перелік питань порядку денного буде відомий у понеділок.
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