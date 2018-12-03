Експерт назвав справжню мету істеричних заяв Москви про "окупацію Києва і Львова"

Експерт-міжнародник не розцінює подібні заяви як сигнал нової хвилі російської агресії.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова скандальними натяками про окупацію українських міст намагається розпалювати істерію всередині Росії, але серйозних загроз для України її слова не несуть.

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Таку думку висловив експерт із питань міжнародних відносин Андрій Каракуц, коментуючи гучні заяви МЗС РФ, передає "Обозреватель".

"Це поширений засіб комунікації російської дипломатії. Відкинуті професійні стандарти, використовується відвертий тролінг", — заявив експерт.

Каракуц навів у приклад інші виступи російського керівництва.

"Ми бачили дуже істеричну промову Путіна, де він розповідав, що це нібито Україна вже давно напала на Росію. МЗС також використовує такі засоби. Це направлено в першу чергу не на зовнішню публіку, а на внутрішню. Таким чином демонструється, що РФ — велика держава, яка може все, що завгодно, може відвойовувати якісь території. Ця підтримка істеричного стану всередині російської аудиторії покликана вирішувати внутрішньополітичні питання", — заявив він.

Міжнародник повідомив, що не розцінює ці заяви як очікування російської агресії, оскільки "з 2014 року дуже сильно все змінилося".