Україна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію РФ в Чорному морі

"Готується позов до Міжнародного суду ООН у зв'язку з актом агресії. Файл цей вже зафіксовано. Про відповідальність Російської Федерації за агресію проти нашої держави", - повідомив Порошенко.

Україна збирається подати позов до Міжнародного суду ООН, вимагаючи визнати відповідальність Росії за акт агресії в Чорному морі. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає "Європейська правда". Читайте такожРосія проігнорувала рішення ЄСПЛ стосовно полонених українських моряків "Готується позов до Міжнародного суду ООН у зв'язку з актом агресії. Файл цей вже зафіксовано. Про відповідальність Російської Федерації за агресію проти нашої держави", - повідомив він. Раніше повідомлялося, що Україна висловила протест Росії через напад на українські кораблі в Керченській протоці в комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації.

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