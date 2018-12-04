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Україна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію РФ в Чорному морі

10:29, 04 грудня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив президент України Петро Порошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає "Європейська правда".

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"Готується позов до Міжнародного суду ООН у зв'язку з актом агресії. Файл цей вже зафіксовано. Про відповідальність Російської Федерації за агресію проти нашої держави", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Україна висловила протест Росії через напад на українські кораблі в Керченській протоці в комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації.

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Теги: #ООН#Росія#Керченська протока