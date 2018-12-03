Україна оскаржила захоплення своїх кораблів РФ в Міжнародній морській організації

Позицію України підтримали 34 країни-члени ІМО.

Україна висловила протест Росії через напад на українські кораблі в Керченській протоці в комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації.

Про це повідомили у прес-службі посольства України у Великій Британії, пише ТСН.ua.

"3 грудня українська делегація в Комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) висловила категоричний протест Російській Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням у полон трьох українських військових катерів і членів їхніх екіпажів", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, українська сторона засудила численні факти дискримінаційних перевірок суден, які прямують до українських портів, що є порушенням Конвенції ООН з морського права та двосторонніх українсько-російських угод.

"На підтримку позиції України висловилися делегації 34 країн-членів ІМО, серед яких Австралія, Велика Британія, Грузія, Канада, ФРН, Франція та США, які підтримали вимоги української сторони та засудили черговий акт збройної агресії Росії проти України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь". Для цього росіяни перегородили рух під Кримським мостом танкером і навіть вдалися до тарану буксира прикордонним кораблем "Дон". Увечері того самого дня російські кораблі напали на них і захопили, при цьому поранивши щонайменше шістьох українських моряків та захопивши інших у полон.

В ніч проти 26 листопада РНБО провела екстрене засідання та запропонувала ввести в Україні воєнний стан у зв'язку з агресією Російської Федерації в Азовському морі.

Після рішення Радбезу спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скликав позачергове засідання Верховної Ради на понеділок, 26 листопада, о 16:00. Президент Петро Порошенко, своєю чергою, ввів у дію рішення та вніс до Верховної Ради законопроект про затвердження Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні", який згодом затвердили українські депутати.