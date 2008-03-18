Томенко не виключає своєї участі у виборах мера Києва

Робота Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з вивчення діяльності київської міської влади не полягатиме в боротьбі проти мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО як одного із кандидатів на посаду міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова ТСК, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО.

«Ми зробимо усе, щоб слідча комісія була тим інститутом, який представляє всю Верховну Раду»,- сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що ТСК, згідно із регламентом ВР, може працювати протягом одного року. «Ми і далі будемо працювати і передавати усі матеріали правоохоронним структурам і перед цим їх публічно оприлюднювати», - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, це сприятиме тому, аби Генеральна прокуратура і міська прокуратура довели справу до логічного кінця.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні необхідно ухвалити рішення про єдиного кандидата від коаліції на посаду мера Києва. «Я робитиму усе, щоб такий єдиний кандидат був», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може таким кандидатом стати він сам, М.ТОМЕНКО наголосив, що на даний момент він очолює ТСК і тому йому необхідно буде визначатися.

«Якщо я і далі буду працювати у слідчій комісії, то, очевидно, я не буду кандидатом на посаду мера, оскільки це буде прямий конфлікт інтересів. Якщо я буду єдиним кандидатом на посаду мера, я не буду головою ТСК», - сказав М.ТОМЕНКО.