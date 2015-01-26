Терористи цілеспрямовано виводять з ладу системи життєзабезпечення міст Донбасу - ДСНС

Про це заявив під час засідання уряду керівнику Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

«Тільки-но ми проводимо відновні роботи, бандити починають обстріл і виводять з ладу системи енергопостачання, об'єкти інфраструктури тощо, - сказав Бочковський. – Ми, наприклад, розвернули пункти (забезпечення жителів - УНІАН) в Авдіївці, але наші військові нас попередили, щоб ми цього не робили, тому що тільки-но (бойовики - УНІАН) бачать скупчення людей, відразу починають (обстріл - УНІАН). Тому ми зараз думатимемо, як допомогти людям у якийсь інший спосіб. Можливо, стаціонарне приміщення знайдемо».

При цьому він зазначив, що у посиленому режимі доводиться працювати піротехнічним групам підрозділу ДСНС. «Дійшло до того, що вибухівку маскують під дитячі іграшки, під пачки цукерок і сигарет. З ким вони воюють, мені незрозуміло. Ми можемо показати матеріали, як роблять бомби з вогнегасників, додаючи туди, окрім тротилу, гайки і підшипники», - сказав Бочковський.

Читайте такожПонад третина об'єктів цивільного захисту не готові до використання - ДСНСЗа його словами, рятувальники піддаються постійному ризику. «Бандити затримали в Донецьку одного з наших співробітників за те, що знайшли в сумці форму служби порятунку. Його затримали як шпигуна», - сказав Бочковський.

Водночас, наголосив керівник Служби, рятувальники продовжують виконувати свою роботу з доставки гуманітарних вантажів і організації побуту жителів регіонів, що постраждали від бойових дій.

«У містах Авдіївка, Дебальцеве, Маріуполь працюють штаби по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У зоні АТО продовжують роботу підрозділи зведеного інженерного і піротехнічного загонів. Це наші фахівці, які мають техніку і можуть вести відновлювальні роботи, - сказав Бочковський. – Крім того, в Харкові відкрито перший із семи модульних містечок для тимчасово переселених осіб. В цілому, такі містечки розраховані на 4830 осіб. До першої декади лютого ми приймемо ці модульні містечки. Людям треба десь жити. Там відпрацьовано майже все – в будиночках тепло, гаряча вода, кухні, мікрохвильовки, посуд. Людина приходить з вулиці і знаходить притулок».

Як повідомляв УНІАН, Україна з квітня 2014 року веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків. До територій, не підконтрольних українській владі, за рішенням уряду від 7 листопада 2014 року, відносяться такі великі міста регіону, як Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ. Як підкреслювала міністр фінансів Наталія Яресько, кожен день війни обходиться Україні в 5 млн євро. Станом на вересень 2014 року обсяг збитку, завданого бойовими діями, оцінювався, щонайменше, в 12 млрд грн.