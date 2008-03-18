Черновецький заявляє, що виграє вибори

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір взяти участь у позачергових виборах мера столиці і виграти їх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він сказав: «Незважаючи на те, що рішення про перевибори у столиці суто політичне і не має під собою законних підстав, я маю намір взяти участь в цих виборах».

«Народ України неодноразово був свідком того, що деякі рішення Верховної Ради були ухвалені, спираючись не на закон і здоровий глузд, а винятково з міркувань так званої «політичної доцільності». Сьогодні ми знову побачили це явище», – зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«У продажних політиканів не вийде всупереч Конституції змінити вибір киян, тому я візьму участь у виборах і виграю їх. Я не боюся позачергових виборів, тому що упевнений у своїй перемозі. Я вірю, що кияни розберуться, хто насправді працює на користь мешканців столиці, а хто займається політичним базіканням і популізмом», – заявив він.