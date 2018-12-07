Парубій підписав закон щодо припинення договору про дружбу з Росією

Документ вже передано на підпис президенту України.

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект про припинення дії договору про дружбу та співробітництво між Україною та Росією.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

За даними ВР, нині законопроект передали на підпис президенту України Петру Порошенку.

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Зазначимо, що закон набуде чинності наступного дня після офіційної публікації.

Нагадаємо, 3 грудня Порошенко звернувся до Верховної Ради із невідкладною вимогою розірвати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Президент пропонує поставити хрест на договорі одразу після виборів президента.

6 грудня парламент вирішив припинити дію договору про дружбу з Росією. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.