Білозір вважає голосування щодо Черновецького політичною авантюрою

Народний депутат України (фракція НУ-НС) Оксана БІЛОЗІР вважає, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді України за постанову про дострокові вибори Київського міського голови і Київради є “політичною авантюрою”.

Про це вона заявила у коментарі сайту RAZOM.

«Обдуреними, як завжди, виявляться кияни», – зазначила депутат.

О.БІЛОЗІР наголосила, що утрималася від цього голосування. «Я утрималася від голосування, оскільки той спосіб прийняття рішення, ті документи, які сьогодні були запропоновані, той проект рішення, що був підготовлений, є глузуванням над правом та законністю», – вважає вона.

О.БІЛОЗІР зауважила, що відповідно до статті 79 закону про місцеве самоврядування, Верховна Рада може приймати рішення про дострокові вибори міського голови лише за наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними.

«Наскільки мені відомо, на сьогодні жодного рішення суду немає, а отже, як би цього не хотілось особисто мені і киянам, постанова Верховної Ради є незаконною. І я переконана, що найближчим часом вона буде оскаржена у суді», – сказала вона.

Депутат зазначила, що «було вироблено спільне бачення щодо того, як змінити владу у Києві, була воля Президента створити слідчу комісію щодо перевірки дій міської влади. І на підставі отриманих результатів, дотримуючись процедури, можна було б прийняти відповідне рішення, яке сьогодні, на жаль, прийнято передчасно».

«Тому, рішення щодо ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Київради носить політично-авантюрний характер і на даному етапі користі громаді Києва не принесе», – вважає вона.

На думку О.БІЛОЗІР, через оскарження прийнятого рішення, через судову тяганину суспільство буде втягнуте у черговий політичний конфлікт, який нічого доброго не дасть ні Україні, ні київській громаді.

Депутат також зауважила, що не виключає зацікавленості окремих політичних сил саме в такому розвитку подій, оскільки проведене Тимчасовою слідчою комісією та правоохоронними органами розслідування могло відкрити реальну картину того, що відбувається в Києві, і представники тих політичних сил «нагріли» руки на цих процесах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, Верховна Рада України ухвалила постанову по призначення позачергових виборів Київського міського голови та столичної міської ради. Документом передбачено проведення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набуття чинності даної постанови.