В АП спростували заяву Генштабу про проблеми мобілізації на Західній Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Адміністрації президента Андрій Таранов.

Представник Генштабу “привів приклади”, сказав Таранов, відповідаючи на запитання журналістів, чи дійсно в західних областях найбільше випадків ухилення від мобілізації, як про це стверджував начальник мобілізаційного управління Генштабу ЗСУ.

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Раніше у Генштабі повідомили, що найбільше випадків ухилення від мобілізації зафіксовано у Закарпатській області, там військовозобов'язані переховуються за кордоном. Також непоодинокі випадки ухилення від військового обов'язку спостерігають в інших західних областях України.