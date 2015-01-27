Найбільше випадків ухилення від мобілізації зафіксували в Закарпатській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Адміністрації президента, присвяченій проблемам мобілізації, заявив начальник мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України Олег Бойко.

«У Закарпатській області найбільша проблема у мобілізаційних заходах. Основні причини — відсутність значної кількості військовозобов'язаних за місцем проживанням у зв'язку з виїздом на заробітки», - сказав він.

Також Бойко зазначив, що непоодинокі випадки ухилення від військового обов'язку спостерігають в інших західних областях України.

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“В Івано-Франківській області під час проведення оповіщення робочими групами районних військових комісаріатів вони блокуються місцевим населенням, зокрема у Снятинському, Городенківському районах до 14 голів селищних рад сприяють цим заходам”, - сказав Бойко.

Також він розповів, що у зв'язку з випадками ухиляння від військового обов'язку військовозобов'язаними впродовж 2014 року щодо осіб, які порушили законодавство військовими комісаріатами надано до прокуратури 3 тисячі документів та близько 50 тисяч документів - до МВС. Також військові комісаріати застосували близько 4,5 тисячі адміністративних проваджень щодо тих, хто ухиляється від виконання військового обов'язку.