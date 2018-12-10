"Дядько, схожий на президента": Порошенко в супермаркеті "випадково" сфотографувався з онуками нардепа

Президент Петро Порошенко з дружиною відвідали один із супермаркетів.

У соцмережі Facebook з'явилося "випадкове" фото з супермаркету з президентом Петром Порошенком і його дружиною Мариною.

Фото своїх дітей в компанії глави держави і першої леді опублікував на сторінці в Facebook Андрій Бурахович.

"Діти попросили сфотографувати їх з дядьком, схожим на Президента. Наївні, думають президенти по Форах самі їздять", - йдеться в підписі до фотографії.

Як пише видання "Страна", Бурахович є зятем народного депутата від Народного фронту і відомого релігієзнавця Віктора Єленського.

Раніше Порошенко нагороджував Андрія Бураховича медаллю за волонтерську діяльність.

Нагадаємо, на початку вересня блогер Мирослав Олешко опублікував на своїй сторінці в соцмережі відео, на якому нібито президент України Петро Порошенко виходить з супермаркету. "Просто президент України. Зайшов у супермаркет. Сфотографувався зі своїми громадянами і поїхав по роботі", - написав Олешко.

Також Порошенка випадково сфотографували в рейсовому літаку з Лондона до Києва в момент, коли він власноруч кладе валізу на полицю. "Він усім посміхався, сам складав на полицю свої речі і взагалі здивував простотою", - зазначив автор фото.