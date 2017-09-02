Селфі з перехожими і звичайний одяг: блогер оприлюднив відео з нібито Порошенком біля супермаркету

Блогер Мирослав Олешко опублікував на своїй сторінці в соцмережі відео, на якому нібито президент України Петро Порошенко виходить з супермаркету.

Читайте такожПорошенко нагородив медаллю нацгвардійця, що врятував жінку під час вибуху в КиєвіЗа словами Олешка, президент зайшов в супермаркет. На запису видно, що чоловік, схожий на президента, фотографується з людьми, а потім посміхається і сідає в Mercedes на заднє сидіння. Супроводжують його, очевидно, двоє охоронців. Покупок в їх руках не видно.

"Просто президент України. Зайшов у супермаркет. Сфотографувався зі своїми громадянами і поїхав по роботі", - написав Олешко.

Коли і де було зняте відео, він не уточнює. Опубліковано запис сьогодні, 2 вересня.