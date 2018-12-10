У Путіна відреагували на припинення Україною дії Договору про дружбу з РФ

Кремль прокоментував рішення Києва не продовжувати Договір про дружбу з Росією.

Рішення Києва не продовжувати Договір про дружбу з Росією, на думку Кремля, - "неповага до народу України".

Таку заяву зробив журналістам у понеділок, 10 грудня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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"Очевидно одне — навряд чи цей крок можна розцінювати як крок, який в інтересах українців — тих самих українців, з якими нас пов'язують родинні й дружні стосунки, незважаючи ні на що", — упевнений Пєсков.

У Путіна додали, що подібне «необачне рішення» викликає в Москві тільки співчуття. «З нашої точки зору, це прояв неповаги до свого власного народу, до його інтересів», — сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон, що припиняє дію Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією.