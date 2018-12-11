У другому турі Зеленський переможе Порошенка та стане серйозним суперником Тимошенко – опитування

У парі кандидатів «Зеленський-Порошенко» чинного президента ладні підтримати 12,7% респондентів, в той час, як Зеленського – 27,8%.

У другому турі виборів президента України шоумен Володимир Зеленський впевнено переможе чинного президента Петра Порошенка, а опинившись у парі з Юлією Тимошенко – буде мати значні шанси на перемогу.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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Так, респондентам під час опитування пропонувалися 8 можливих пар кандидатів у другому турі.

У парі «Володимир Зеленський – Петро Порошенко» Порошенка підтримають 12,7% опитаних, в той час, як Зеленського – 27,8%.

У парі «Володимир Зеленський - Юлія Тимошенко» Зеленського підтримають 23% опитаних, в той час, як Тимошенко – 22,2%. Зазначається, що у даній парі різниця в підтримці між обома кандидатами – в межах статистичної похибки, що не дозволяє стверджувати, який з цих кандидатів має вищу підтримку в другому турі (подібна різниця також спостерігається в парі Тимошенко-Гриценко).

В той же час, відповідно до опитування, якби вибори Президента України відбувалися у листопаді і респонденти мали обирати з 37 прізвищ кандидатів (в першому турі), то 11,9% - проголосували б за Юлію Тимошенко. 8,2% проголосували б за Володимира Зеленського, і 6,5% – за Петра Порошенка.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилось КМІС з 23 листопада по 3 грудня 2018 року. Методом особистого інтерв’ю опитано 2000 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Раніше повідомлялося, що відповідно до опитування КМІС, на виборах до Верховної Ради України виборчий бар’єр подолали б шість партій.