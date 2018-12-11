Денісова просить генсека Ради Європи допомогти їй потрапити до захоплених окупантами моряків

Омбудсмен заявила, що не має можливості відвідати захоплених Росією українських моряків поблизу Керченської протоки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда допомогти їй відвідати українських військовополонених, яких утримують у слідчих ізоляторах "Матроська тиша" і "Лефортово" в Москві.

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Про це український омбудсмен повідомила у соціальній мережі Facebook за підсумками зустрічі з представниками офісу РЄ в Україні, зокрема з Холвардом Горсетом, керівником департаменту, який опікується питаннями боротьби з дискримінацією.

Денісова заявила, що довела до відома своїх співрозмовників поточну ситуацію з українськими військовополоненими, яких захопили російські військові внаслідок акту неприхованої агресії в Керченській протоці і яких нині незаконно утримують у двох СІЗО Москви: «Лєфортово» і «Матросская тишина».

"Вкотре наголосила, що наших моряків судили нікчемним судом у Криму, що на них чинять шалений тиск, а інформацію про стан 3 поранених не можна вважати повною, бо під час відвідин українського консула вони були забинтовані", - заявила вона.

"Зауважила, що сама наразі не можу потрапити до наших хлопців, бо немає відповідного рішення з боку РФ. Під час зустрічі я попросила своїх візаві звернутися до Генерального секретаря Ради Європи, щоб він посприяв мені потрапити до Москви і відвідати наших моряків. Пан Горсет сказав, що доповість Генсеку Ради Європи про необхідність омбудсмена України потрапити до українських військовополонених", - наголосила Денісова.

Також вона "попросила допомоги в питанні можливості надання Уповноваженому з прав людини права законодавчої ініціативи".