Ковдра у клітинку, хоробрий вахтер і "цирк" у суді : як Насірова розлучали з кріслом головного податківця (відео)

Суд поновив на посаді екс-главу податкової Романа Насірова.

Майже два роки тому його звинуватили у корупції. Проти чиновника порушили гучну кримінальну справу.

НАБУ заявляло, що він незаконно надавав податкові розстрочки нардепу-втікачу Онищенку.

Читайте такожНасіров вже завтра збирається прибути до головного офісу ДФС (відео)

3 березня 2017 року Насірова відсторонили від роботи в податковій. Підозру Насірову зачитували у лікарні "Феофанія", куди він ліг напередодні. Тоді країну насмішив вахтер, який не пускав до лікарні працівників НАБУ і САП.

Згодом відбувся суд, куди податківця завозили під ковдрою "у клітинку".

Насірова посадили в СІЗО, але всього на 10 днів. 17 березня 2017 він вийшов на свободу під рекордну заставу - 100 мільйонів.

Тепер дійшло до того, що суд поновлює Насірова на посаді. Чергове гучне затримання топ-чиновника завершилося нічим.