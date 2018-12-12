Ковдра у клітинку, хоробрий вахтер і "цирк" у суді : як Насірова розлучали з кріслом головного податківця (відео)
13:35, 12 грудня 2018Політика
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Суд поновив на посаді екс-главу податкової Романа Насірова.
Як Насірова розлучали з кріслом головного податківця
Майже два роки тому його звинуватили у корупції. Проти чиновника порушили гучну кримінальну справу.
НАБУ заявляло, що він незаконно надавав податкові розстрочки нардепу-втікачу Онищенку.
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3 березня 2017 року Насірова відсторонили від роботи в податковій. Підозру Насірову зачитували у лікарні "Феофанія", куди він ліг напередодні. Тоді країну насмішив вахтер, який не пускав до лікарні працівників НАБУ і САП.
Згодом відбувся суд, куди податківця завозили під ковдрою "у клітинку".
Насірова посадили в СІЗО, але всього на 10 днів. 17 березня 2017 він вийшов на свободу під рекордну заставу - 100 мільйонів.
Тепер дійшло до того, що суд поновлює Насірова на посаді. Чергове гучне затримання топ-чиновника завершилося нічим.
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