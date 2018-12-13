Ієрархи УПЦ КП зібралися на собор: вирішують, чи висувати свого представника на посаду очільника помісної церкви

У резиденції Філарета відбувається Архієрейський собор.

У резиденції патріарха Філарета сьогодні, 13 грудня, зібралися всі ієрархи Української православної церкви Київського патріархату - це останнє зібрання перед призначеним на суботу, 15 грудня, Об'єднавчим собором.

Архієрейський собор має визначитися, чи висуватиме Київський патріархат свого представника на посаду очільника помісної церкви, кого саме та якою бачить процедуру обрання предстоятеля, передає ТСН.

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Кілька днів тому стало відомо про протиріччя між Києвом та Константинополем. Київський патріархат волів, аби за предстоятеля голосували відкрито на спільному зібранні вірян, священників та єпископів.

Натомість у Вселенському патріархаті виступали за таємне голосування за участі церковних ієрархів. Чи вдасться досягти компромісу - стане відомо за результатами сьогоднішнього собору УПЦ КП.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.