Порошенко впевнений, що Євросоюз сьогодні продовжить санкції проти РФ за невиконання Мінських угод

Президент України заявив про проведення 12 грудня надзвичайно вдалих переговорів з представниками Європейської Ради на чолі з її президентом Дональдом Туском.

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що Європейський Союз сьогодні, 13 грудня, продовжить санкції проти Російської Федерації за невиконання Мінських угод, за проведення незаконних «виборів» в ОРДЛО, за повне ігнорування міжнародного права і за триваючу агресію проти Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом в Брюсселі.

«Якщо Росія не помічає, що вона є агресором по відношенню до України і у зв’язку з незаконною анексією Криму, і у зв’язку з незаконною агресією проти нашої держави на сході, у зв’язку з актом агресії, яка відбулась в нейтральних водах Чорного моря... то конкретні дискусії щодо санкцій зараз проходять», - заявив він.

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«Вчора проведено дуже вдалі переговори з представниками Європейської Ради на чолі з Дональдом Туском і висловлюємо тверду впевненість в тому, що санкції проти РФ буде сьогодні продовжено за невиконання Мінських угод, за проведення незаконних «виборів» (в ОРДЛО), за повне ігнорування міжнародного права і за агресію проти Української держави», - підкреслив глава держави.