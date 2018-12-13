Порошенко впевнений, що Євросоюз сьогодні продовжить санкції проти РФ за невиконання Мінських угод
Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що Європейський Союз сьогодні, 13 грудня, продовжить санкції проти Російської Федерації за невиконання Мінських угод, за проведення незаконних «виборів» в ОРДЛО, за повне ігнорування міжнародного права і за триваючу агресію проти Української держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом в Брюсселі.
«Якщо Росія не помічає, що вона є агресором по відношенню до України і у зв’язку з незаконною анексією Криму, і у зв’язку з незаконною агресією проти нашої держави на сході, у зв’язку з актом агресії, яка відбулась в нейтральних водах Чорного моря... то конкретні дискусії щодо санкцій зараз проходять», - заявив він.
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«Вчора проведено дуже вдалі переговори з представниками Європейської Ради на чолі з Дональдом Туском і висловлюємо тверду впевненість в тому, що санкції проти РФ буде сьогодні продовжено за невиконання Мінських угод, за проведення незаконних «виборів» (в ОРДЛО), за повне ігнорування міжнародного права і за агресію проти Української держави», - підкреслив глава держави.