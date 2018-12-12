Європарламент виступив за закриття портів для російських суден та нові санкції проти РФ

Депутати Європарламенту висловили стурбованість з приводу намагання Росії перетворити Азовське море на російське "внутрішнє озеро" та винятково воєнну зону.

Європейський парламент закликає країни-члени та керівні органи ЄС закрити європейські порти для російських суден, що йдуть з Азовського моря, та запровадити санкції проти Російської Федерації за агресію в Керченській протоці та Азовському морі.

Про це йдеться у резолюції про стан впровадження Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яку підтримали 433 депутатів, 30 утрималось і 105 проголосували проти її ухвалення.

Читайте такожУ Європарламенті проходить церемонія вручення премії Сахарова, яку присудили Сенцову (відео)

“Європейський парламент рішуче засуджує свідомий акт агресії Російської Федерації проти України, вчинений 25 листопада в Керченській протоці, вимагає негайно та безумовно звільнити усі українські судна та моряків, до яких водночас необхідно ставитися як до військовополонених”, - наголошується у резолюції.

Також Європейський парламент закликає ЄС та країни-члени запровадити цілеспрямовані санкції, якщо РФ не звільнить українських військовослужбовців і якщо відбудеться будь-яке подальше воєнне загострення.

Євродепутати підкреслюють, що “не існує виправдання застосуванню Росією такої воєнної сили проти українських суден”.

Європейський парламент висловлює серйозне занепокоєння з приводу того, що РФ порушує суверенні права України в Азовському морі з метою перетворення цього моря на російське "внутрішнє озеро" та винятково воєнну зону.

Крім того, депутати ЄП вимагають від Росії гарантувати свободу судноплавства через Керченську протоку і в Азовському морі, що передбачено міжнародним правом.

“Європейський парламент закликає ЄС та його країни-члени закрити доступ до портів ЄС російським суднам, що йдуть з Азовського моря, якщо Росія не відновить свободу судноплавства через Керченську протоку і Азовське море", - йдеться у резолюції.

Разом з тим, євродепутати закликають використати усі дипломатичні засоби для зниження напруженості ситуації та "вітають пропозицію посередництва між Києвом і Москвою".

Крім того, в резолюції ЄП висловив наполегливий заклик до Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та її країн-учасниць розширити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на регіон Азовського моря.