Клімкін очікує, що НАТО сприятиме наближенню українського оборонного сектора до стандартів організації

01:04, 29 січня 2015
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін очікує, що Організація північноатлантичного договору відповідально поставиться і сприятиме наближенню українського оборонного сектора до стандартів НАТО.

Reuters

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції «НАТО і Україна: перспективи та можливості» сьогодні в Києві.

Зокрема, за словами Клімкіна, Україна зацікавлена розширити можливості розвитку співпраці з НАТО, і таким чином, в цьому розумінні, кінцевою метою є приведення всього оборонного і безпекового сектора України до стандартів НАТО.

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”Це буде наша відповідальність перед існуючими викликами, щоб бути успішними у цьому, але також це буде зобов`язанням для НАТО і відповідальністю для організації, щоб співпрацювати з нами разом, допомагаючи нам на цьому важливому шляху”, - наголосив Клімкін.

Міністр запевнив, що українська влада використовуватиме всі можливості, щоб побудувати міцний оборонний комплекс для того, щоб можна було протистояти всім зовнішнім викликам та випробуванням.

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