Путін може відкрити війну проти НАТО: журналісти назвали перші цілі та сценарій атаки

Наразі є низка напрямків, на яких Росія може атакувати країну-члена НАТО.

Напруженість між Росією і Європою загострюється і це може перерости в військове притистояння. Серед ймовірних напрямків російської атаки може стати острів Шпіцберген.

Як пише видання The Paper, Кремль може місяцями готуватися до вторгнення, але сам напад буде швидким. Серед ймовірних напрямків атаки, на думку видання, може стати архіпелаг Шпіцберген, до якого РФ може перекинути північний флот чи повітряно-десантні війська.

Журналісти зазначили, що архіпелаг незахищений, але стратегічно важливий через низку гірничодобувних підприємств. Також видання нагадує, що останнім часом напруженість навколо Шпіцбергена зростає, оскільки Росія звинувачує Норвегію в мілітаризації території.

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Крім того, росіяни можуть атакувати незахищені Аландські острови в Балтійському морі біля Естонії, Швеції та Фінляндії. Ця територія належить фінам і вона є демілітаризованою.

Серед інших цілей Кремля може виявитись острів Готланд у Балтійському морі, або ж наземне вторгнення у Східну Європу: Естонію, Литву, Латвію чи Польщу. Для останнього сценарію Росія може направити військових під виглядом цивільних, аби створити сепаратистський анклав в країнах НАТО.

1 хвилина – 30 хвилин: союзники отримують інформацію

Видання зазначило, що на початку атаки Росія може навіть опублікувати заяву з політичним обґрунтуванням вторгнення, про яке першими дізнаються співробітники розвідки НАТО. Після цього західні лідери мають зібратися, аби обговорити застосування ст. 5 НАТО.

30-60 хвилин: екстрені зустрічі

Однак спершу одна з країн застосує ст. 4 НАТО, яка передбачає екстрені консультації через загрозу. Видання зазначило, що з моменту створення Альянсу ця стаття застосовувалася лише 9 разів. Після цього союзники випустять спільну заяву у відповідь на російський напад та вимагатимуть виведення російських військ. Також у цей час можливі ударні хвилі в міжнародній економіці.

60-120 хвилин: початок зустрічної реакції

У цей період стратеги НАТО почнуть розробляти відповідь. Наразі Альянс має різні надсекретні бойові плани залежно від того, звідки саме буде напад.

Перші 48 годин: прибуття резерву

В цей період Європа може мобілізувати війська та направити їх до місця нападу. На цей період вказують зокрема спільні навчання країн-членів Альянсу, під час яких британський підрозділ "Чорні щури" дістався до Естонії менш ніж за 48 годин.

Журналісти зазначили, що залежно від напрямку удару, Росія може застосувати різні стратегії. Зокрема на Аландських островах або Шпіцбергені Росія може просто анексувати територію, відправивши туди війська національної гвардії або прикордонної поліції, а також армію. Тоді як у Східній Європі Москва може спробувати легітимізувати окупацію за допомогою імітації уряду або фіктивного референдуму, щоб довести підтримку інтеграції до Росії, як вона це робила в Україні.

Також РФ може наростити кількість кібератак, аби підірвати спроможності Європи до опору. Однією з ключових цілей може стати комерція, вважає Мелані Гарсон, професорка міжнародної безпеки в UCL.

Перший тиждень: лінія боєзіткнення стане визначеною

Деякі військові сили НАТО можуть прибути на місце лише через кілька тижнів після початку нападу. Зокрема видання зазначає, що Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія не можуть розгорнути жодної дивізії у Литві швидше, ніж за 60–90 днів. Тобто протягом цього терміну Литва має покладатися на власні сили.

Крім того, Європа може зіткнутися з логістичними складнощами. Вони посилюються й обмеженнями витрат на оборону, низькими запасами боєприпасів та безпілотників, труднощами з набором персоналу та розривом у можливостях по всій Європі. Однак однією з ключових проблем видання називає невпевненість щодо відповіді США на агресію РФ.

Напад РФ на НАТО: що відомо

Нагадаємо, чутки про напад РФ на НАТО посилилися на тлі оцінки розвідки США. Як повідомляли The Wall Street Journal, Пентагон наразі вважає, що Москва може напасти на НАТО навіть не закінчуючи війну в Україні. Зазначається, що такий напад можливий в період з осені й до 2029 року.

Ще сильнішими ці чутки стали на тлі таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа. За даними ЗМІ, однією з причин такої поїздки могло стати попередження США щодо можливого нападу РФ на НАТО. Однак, на думку Newsweek, Путін може й цього не разу не послухати Вашингтон, як вже зробив це у 2021 році напередодні вторгнення в Україну.

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