Чечетов погрожує коаліціянтам: нехай тільки не проголосують

Сьогодні у парламенті вперше відбудеться день опозиції. Сьогоднішній день представники опозиції планують присвятити розгляду соціальних законопроектів, запевняє представник Партії регіонів Михайло Чечетов.

«Одним з перших ми плануємо розглянути закон про референдум. А окрім цього, ми виносимо близько восьми законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів життя людей та соціального захисту людей від неймовірного зростання цін. Нехай представники НУНСу та БЮТу тільки не проголосують, тоді ми розкажемо», – зазначив Михайло Чечетов.

Коаліціянти ж позитивно розцінюють саму ідею проведення дня опозиції і не виключають, що підтримуватимуть законопроекти, запропоновані опозицією. Представник «Нашої України – Народної самооборони» Олесь Доній: «Сама ідея проводити раз на сесійний тиждень день опозиції досить цікава, і може сприяти працездатності парламенту, адже не буде підозр з боку опозиції, що будуть розглядатися лише законопроекти більшості. І якщо з їхнього боку будуть виходити корисні законопроекти, то вони, безперечно будуть підтримуватися незалежно від того, що вони подані не більшістю, а опозицією».

Проведення дня опозиції – це нормальна європейська практика, зазначає політичний експерт Олександр Палій, втім, на його думку, слід зважати і на українські реалії: «У нас був не день опозиції, а два місяці, кожен день відбувався день опозиції, оскільки, по суті, опозиція, меншість у парламенті, намагалася нав’язати свою волю більшості, і така ситуація була не зовсім демократичною, оскільки демократія все-таки означає правління більшості за врахування інтересів меншості».

Радіо Свобода