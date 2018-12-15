Вселенський патріарх привітав митрополита Епіфанія з обранням та благословив

Вселенський патріарх Варфоломій поговорив по телефону з новообраним митрополитом Київським Епіфанієм.

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав і благословив новообраного предстоятеля Православної церкви України.

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Про це повідомив прес-секретар УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) на своїй сторінці в Facebook.

Він також опублікував посилання на інформацію "ВВС news Україна" про телефонну розмову між патріархом Варфоломієм і митрополитом Епіфанієм.

Як повідомлялося, в суботу об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля автокефальної Православної церкви України.