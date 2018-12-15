Новий глава єдиної помісної православної церкви в Україні виступив з першим словом (відео)

Предстоятель єдиної помісної православної церкви в Україні Епіфаній наголосив, що «двері» помісної церкви відкриті для всіх.

Предстоятель єдиної помісної православної церкви в Україні Епіфаній закликав усіх архієреїв долучатися до помісної православної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Софійській площі перед вірянами після Об'єднавчого собору.

"Переконаний, що помісна православна церква єдина і визнана, вірою і правдою служитиме своєму українському народові, молитиметься і вестиме його шляхом спасіння ", - наголосив Епіфаній.

"А також я б хотів закликати всіх наших співбратів архієреїв, всіх вірних до новоствореної єдиної української православної церкви", - додав Епіфаній.

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За його словами, «двері» єдиної помісної православної церкви відкриті для всіх.

«Ми закликаємо всіх до єднання. Ми закликаємо бути в цій визнаній єдиній помісній українській церкві»,- наголосив Епіфаній.

"Сьогодні справді історична подія. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву, пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині", - заявив митрополит.

"Ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. Ми змогли з вами спільно перебороти в собі різні спокуси, подолати незгоди та об'єднатися в єдину церкву", - сказав він.

Митрополит Епіфаній подякував усім присутнім на Софійській площі, які "стали учасниками цієї історичної події".

"Ви тут молилися, а ми там відчували по-особливому цю молитовну підтримку. Коли ми рухались по вулиці, ми чули ваші голоси підтримки. І це настільки нас надихало, що ми подолали ті всі перепони, які були на цьому нелегкому шляху. Ми зуміли засвідчити, що ми можемо об'єднатися, ми можемо єднатися і ми можемо створити в Україні єдину помісну православну церкву нашими спільними зусиллями",- заявив митрополит Епіфаній.

Також він наголосив, що необхідно висловити щиру подяку вселенському патріарху Варфоломію, який "зробив такий рішучий крок з визнання автокефалії української православної церкви". У цей момент віряни почали виголошувати багато разів в унісон "Слава!".

Крім того, предстоятель єдиної помісної православної церкви подякував за зусилля президенту Петру Порошенку і голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.