Рада ЄС вже сьогодні може запровадити нові санкції проти РФ - МЗС Бельгії
Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс переконаний, що серед країн-членів ЄС буде консенсус у питанні запровадження нових санкцій проти Росії через погіршення ситуації в Україні, які можуть бути ухвалені вже під час сьогоднішнього засідання Ради ЄС із закордонних справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Рейндерс сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням.
Рейндерс зазначив, що зараз міністри закордонних справ очікують на чітку заяву уряду Греції щодо санкцій проти РФ.
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„Я сподіваюся, що буде можливо йти далі з існуючим консенсусом, тому що в Україні відбувається так багато драматичних подій, що необхідно навіть сьогодні ухвалити нові запобіжні заходи проти деяких осіб, юридичних осіб”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, проектом висновків засідання Ради ЄС із закордонних справ пропонується продовжити на півроку дію санкцій проти РФ, а також розширити «чорний список».