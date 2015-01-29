Рада ЄС вже сьогодні може запровадити нові санкції проти РФ - МЗС Бельгії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рейндерс сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням.

Рейндерс зазначив, що зараз міністри закордонних справ очікують на чітку заяву уряду Греції щодо санкцій проти РФ.

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„Я сподіваюся, що буде можливо йти далі з існуючим консенсусом, тому що в Україні відбувається так багато драматичних подій, що необхідно навіть сьогодні ухвалити нові запобіжні заходи проти деяких осіб, юридичних осіб”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, проектом висновків засідання Ради ЄС із закордонних справ пропонується продовжити на півроку дію санкцій проти РФ, а також розширити «чорний список».