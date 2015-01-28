ЄС завтра може продовжити на півроку санкції проти осіб з "чорного списку" РФ

Про це йдеться у проекті висновків надзвичайного засідання Ради ЄС, яким володіє УНІАН. Надзвичайне засідання відбудеться у четвер, 29 січня, в Брюсселі і скликане через загострення ситуації на сході України.

„У зв'язку з погіршенням ситуації Рада погодилася, у повній відповідності з вимогами законодавства ЄС, продовжити обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб за погрозу або підрив суверенітету і територіальної цілісності України, прийняті у березні 2014 та потім оновлені, до грудня 2015 року”, - йдеться в проекті висновків.

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Також у проекті міститься заклик до Високого представника ЄС і Єврокомісії впродовж тижня представити пропозиції для рішення щодо додаткових списків.

„Рада ЄС буде продовжувати уважно стежити за ситуацією на місцях і буде діяти відповідним чином. Рада просить, щоб Єврокомісія та Європейська дипломатична служба продовжили підготовчу роботу щодо будь-яких відповідних заходів, зокрема щодо подальших обмежувальних заходів, спрямованих на забезпечення швидкої і всеосяжної реалізації Мінських домовленостей”, - зазначається у проекті висновків.