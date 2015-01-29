Україна веде переговори з іноземними державами про надання летальної зброї
16:20, 29 січня 2015Політика
3487 0
Міністерство оборони веде переговори з іноземними державами про надання Україні летальної зброї.
Україна веде переговори про надання летального зброї / УНІАН
Про це перед зустріччю з іноземними військовими аташе сказав заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу збройних сил Андрій Ординович.
Читайте такожСША готують програму з надання Україні летального озброєння
"Ведеться робота з отримання можливості надання летальних засобів для посилення наших сил", - сказав він.
Він також зазначив, що досить успішно була проведена робота з іноземними державами про надання Україні нелетальної зброї і матеріально-технічних засобів для армії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter