Україна веде переговори з іноземними державами про надання летальної зброї

16:20, 29 січня 2015
Політика
3487 0

Міністерство оборони веде переговори з іноземними державами про надання Україні летальної зброї.

Украина ведет переговоры о предоставлении летального оружия / УНИАН

Про це перед зустріччю з іноземними військовими аташе сказав заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу збройних сил Андрій Ординович.

Читайте такожСША готують програму з надання Україні летального озброєння

"Ведеться робота з отримання можливості надання летальних засобів для посилення наших сил", - сказав він.

Він також зазначив, що досить успішно була проведена робота з іноземними державами про надання Україні нелетальної зброї і матеріально-технічних засобів для армії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter