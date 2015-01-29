Україна веде переговори з іноземними державами про надання летальної зброї

Про це перед зустріччю з іноземними військовими аташе сказав заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу збройних сил Андрій Ординович.

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"Ведеться робота з отримання можливості надання летальних засобів для посилення наших сил", - сказав він.

Він також зазначив, що досить успішно була проведена робота з іноземними державами про надання Україні нелетальної зброї і матеріально-технічних засобів для армії.