Президент Freedom House: США помилились, відмовивши Україні в летальній зброї

Таку заяву зробив президент правозахисної організації Freedom House, колишній заступник держсекретаря США з питань демократії та прав людини Девід Кремер під час візиту в Київ.

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"Немає сумнівів, що президент Барак Обама буде дотримуватися позиції - не надавати летальної зброї. На мою думку, це помилка США. Думаю, що ми повинні надавати засоби, якими українці, Україна може себе захищати", - сказав Девід Кремер.

Він висловив надію, що "підтримка в конгресі щодо летальної зброї зможе переконати Білий дім змінити свою думку".

На його думку, до питання підтримки України в США можуть повернутися не раніше листопада-грудня. "У нас вибори палати представників і третини сенату в листопаді. І тому в конгресі буде відпустка, вони не будуть проводити засідання до кінця виборів", - сказав він.

Президент Freedom Houseтакож висловив думку, що в разі прийняття закону, що передбачає надання Україні $350 млн на військову допомогу, "Барак Обама навряд чи стане ветувати цей закон, мені здається, він його підпише". У той же час експерт зазначив, що таку допомогу потрібно було б надати раніше.

"Якби НАТО, Захід і США показали більше солідарності, військової, з Україною, тоді Володимир Путін, швидше за все, відступив би", - вважає експерт. Він додав, що "Путін випробовує слабкості і можливості, але відступає, коли перед ним стоїть подібна зброя".

За його словами, проблема Заходу в тому, що "ми дуже чітко вказували Путіну, що ми не будемо робити". "Потрібно було поставити його в ситуацію, щоб він завжди думав, що ми будемо робити. А ми постійно говорили, що ми не будемо надавати летальну зброю", - сказав Девід Кремер і додав, що Захід дуже чітко і зрозуміло пояснював всі обмеження.

У той же час санкції, зазначив Девід Кремер, мають реальний вплив на російську економіку, але цього недостатньо, щоб змінити поведінку Путіна, його міркування".

Як повідомляв УНІАН, президент США відмовив президентові України Петру Порошенку у проханні про надання зброї.