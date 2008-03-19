У регіоналів голова пухне: чим годувати країну

Народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) закликає парламентаріїв підписатися під зверненням до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а також до міжнародних організацій, з вимогою засудити «провокаційні заклики» депутатів Львівської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні парламенту.

За словами Г.ГЕРМАН, в цьому зверненні дії депутатів Львівської облради мають бути визнані такими, що «ведуть до дестабілізації і до подальшого поділу України». Вона заявила, що вчорашнє звернення депутатів Львівської обласної ради до Президента України щодо, зокрема, заборони діяльності Партії регіонів і КПУ - «це політична провокація».

За її словами, ця провокація спрямована «на підбурювання нашого електорату в південно-східних регіонах на адекватну відповідь».

В той же час Г.ГЕРМАН запевнила, що «наші виборці, депутати на цю провокацію не піддадуться». «Наші депутати мають чим зайнятися – вони повинні думати, чим годувати країну, як зупинити галопуючу інфляцію і як зменшити ціни на газ», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 64 депутати Львівської облради проголосували за звернення до Президента, у якому вимагають заборонити діяльність "антидержавних громадських об’єднань в Україні".

До числа "антидержавних" львівські депутати відносять також Партію регіонів і Комуністичну партію України.

"Вимагаємо, керуючись статтею 37 Конституції України, ініціювати звернення до суду з вимогою заборонити діяльність політичних партій і громадських організацій, зокрема, Партії регіонів та КПУ, дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, на розпалювання міжетнічної ворожнечі, посягання на права і свободу людини", - йдеться у зверненні депутатів Львівської облради до глави держави.