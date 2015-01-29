Чубаров: затримання Чийгоза - новий виток репресій в анексованому Криму

Про це лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію про затримання в анексованому Криму Ахтема Чийгоза, який є одним із лідерів Меджлісу кримськотатарського народу, передає Крим.Реалії.

«В передчутті Гааги окупанти в Криму обрушилися з новими репресіями проти кримських татар. Як і ви всі, переживаю за Ахтема Чийгоза. Спільно з колегами в Києві намагаємося відстежувати і висвітлити в ЗМІ всі деталі чергового свавілля окупаційної влади по відношенню до кримських татар. Зв'язуємося з посольствами та главами місій міжнародних організацій, сприяємо журналістам багатьох каналів та інших медіаресурсів у висвітленні арешту Ахтема Чийгоза», - зазначив Рефат Чубаров.

«Очевидно одне, - в Криму почався новий виток репресій проти активістів кримськотатарського національного руху. Зрозуміло, що, як завжди, основний удар спрямований проти Меджлісу і його членів», - додав він.

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Також лідер Меджлісу кримськотатарського народу попросив кримчан підтримати сім'ю Ахтема Чийгоза.

Як повідомлялося раніше, затриманого Ахтема Чийгоза доставили в Центральний районний суд по вулиці Турецькій в Сімферополі. Тут йому мають обрати запобіжний захід.

Ахтем Чийгоз був затриманий в четвер 29 січня. Як заявив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін, Чийгоз затриманий за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях».

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За його словами, мова йде про події 26 лютого 2014 року, коли проходила акція протесту за участю Меджлісу кримськотатарського народу у Сімферополі біля будівлі кримського парламенту.

Раніше повідомлялося, що в редакції кримськотатарського телеканалу ATR пройшов обшук. В «поліцію» заявили, що це пов'язано з розслідуванням подій 26 лютого 2014 року, коли проходила акція протесту за участю Меджлісу кримськотатарського народу у Сімферополі біля будівлі кримського парламенту.