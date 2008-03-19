Гринів передбачає, що кандидатів у крісло мера буде дуже багато

12:01, 19 березня 2008
Політика
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Кличко шукатиме підтримки

Більшість політичних сил висуватимуть свого кандидата на виборах мера Києва.

Таку думку УНІАН висловив народний депутат України (фракція БЮТ) Ігор ГРИНІВ.

“Кандидати будуть так чи інакше представляти всі політичні сили у зв’язку з тим, що будуть ще вибори і в міську раду – жодна політична сила не зможе не взяти участі у цих мерських виборах, оскільки будуть зацікавлені у проведенні своїх фракцій у міську раду”, - сказав І.ГРИНІВ.

За його словами, це призведе до збільшення кандидатів та ускладнить виборчий процес у цілому.

Він також вважає, що не можна сьогодні говорити про висування єдиного кандидата від парламентської коаліції, оскільки розподіл сил в столиці інакший.

І.ГРИНІВ також зауважив, що лідер однойменного блоку в Київраді Віталій КЛИЧКО так само як і інші кандидати шукатиме політичну підтримку у певної політичної сили, натомість політичні сили шукатимуть можливість залучити його до себе.

 

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