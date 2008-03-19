Нардепи із здивуванням з`ясували, що на трибуні ВР немає герба

Депутати Верховної Ради несподівано для себе з`ясували, що на трибуні парламенту відсутній державний герб.

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк попросив депутатів від опозиції зняти плакат з написом «КДБ – СБУ – руки геть від місцевих рад!» з трибуни, аргументуючи це тим, що він закриває державний герб України.

«Не міг би я попросити зняти цей плакат, тому що я б і сам його зняв, але мені незручно спускатися, оскільки потрібно засідання вести, і перевісити його на сусідню трибуну. Це буде коректно», - сказав спікер.

Коли плакат був знятий, виявилось, що на трибуні Верховної Ради немає герба.

«Герба немає на трибуні? Вішайте назад плакат. Все чесно: немає герба – є плакат», - сказав А. Яценюк.

Після цього, плакат був перевішений на трибуну Президента.

Нагадаємо, що сьогодні опозиційні депутати розвісили у Верховній Раді декілька плакатів, зокрема, з написами «СБУ – зброя політичного терору», «Єжов, Берія, Наливайченко».

Остров