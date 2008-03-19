Посол США заявляє, що Росія не може заборонити Україні стати членом НАТО

Росія не може заборонити Україні стати членом Північноатлантичного альянсу.

Таку думку висловив посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами посла, жодна країна за межами НАТО не може мати право вето на рішення щодо вступу України до альянсу.

Він також підкреслив, що Україна - незалежна демократична країна, і США, як і інші учасники НАТО, поважають суверенітет України. В.ТЕЙЛОР наголосив, що Україна як суверенна держава може самостійно приймати рішення щодо вступу до альянсу. «Рішення подавати заявку не американське, не європейське, не російське, це рішення України», - підкреслив посол.

Водночас він зауважив, що і НАТО, і Україна повинні мати добросусідські відносини з Росією.

У свою чергу заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ нагадав, що 12 лютого у Москві на спільній прес-конференції з Віктором ЮЩЕНКОМ Президент РФ Володимир ПУТІН наголосив, що питання приєднання до НАТО є суверенним правом України. Також О.ЧАЛИЙ нагадав, що Президент України висловив готовність проводити консультації з російською стороною, які б зняли занепокоєння щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.