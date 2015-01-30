Президент затвердив додаткові заходи щодо проведення часткової мобілізації

Як повідомили в прес-службі глави держави, згідно з указом, Кабінет міністрів має опрацювати питання законодавчого врегулювання порядку виїзду за кордон громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

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Кабінет міністрів повинен розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроекти про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині нормування питання звільнення з військової служби під час мобілізації (на особливий період) військовослужбовців з метою забезпечення ротації особового складу; про доктрину соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які постраждали при виконанні обов'язків військової служби в Україні.

Генеральний штаб Збройних сил повинен вжити невідкладних заходів щодо укомплектування військових комісаріатів військовослужбовцями з відповідним рівнем професійної підготовки, зокрема, з питань мобілізації, та опрацювати питання підвищення ефективності органів військового управління, в першу чергу шляхом доукомплектування офіцерами запасу.

Також спільно з МОЗ оборонне відомство має вдосконалити процедуру проходження медичного огляду військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації в особливий період, передбачивши механізм запобігання необгрунтованому наданню відстрочки від призову за станом здоров'я.

Указ підписано з метою забезпечення переходу національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, мобілізаційного розгортання ЗСУ, інших військових формувань.