Кільчицька: коли я почула про рішення ВР - я подумала, чи не почулося це мені?

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена Кільчицька зізнається, що рішення ВР про дострокові вибори мера Києва виявилося для команди Черновецького несподіванкою. Про це Кільчицька розповіла в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

“У той момент, коли відбувалося голосування, ми якраз обідали з дружиною Черновецького. До мене зателефонували з Верховної Ради, і я фактично в он-лайн режимі чула, як саме це відбувалося.

Перша моя реакція була така: чи не почулося це мені? А друга – це сталося, ми йдемо на вибори і після цих виборів спекуляції навколо імені Черновецького і його команди не буде!

Далі ми з пані Черновецькою прекрасно закінчили обід і я поїхала на роботу”, - змалювала момент чиновниця. - Після голосування до мене зателефонував Леонід Михайлович… Гадала, він хоче поговорити про рішення Верховної Ради, але він почав розпитувати, як фінансується ремонт однієї з лікарень. Бо його зустріла якась бабуся і розпитувала про це.

Врешті я його запитала: «Леоніде Михайловичу, що ми робитимемо?» Він відповів: «Як – що робитимемо? Ітимемо на вибори, звичайно! Усе, давай працюй!» – і кинув трубку”.

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