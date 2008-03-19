Жванія: шушукань не буде, але якби вибрали Луценка - то було б нормально

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ (фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона”) переконаний, що дискусія навколо кандидатури на посаду мера Києва не пересварить учасників парламентської коаліції.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

За словами Д.ЖВАНІЇ, дискусія навколо питання кандидатури «буде тривати в достатньо відвертій форми, не буде ніяких закулісних шушукань». На запитання, чи ця дискусія не пересварить коаліцію, Д.ЖВАНІЯ відповів: «Я думаю, що ні». «Може бути дуже гучна дискусія, але пересварити не зможе», додав Д.ЖВАНІЯ і підкреслив, що столиця України «має право отримати достойну людину в мери».

Відповідаючи на запитання, чи зможе коаліція висунути єдиного кандидата на посаду мера Києва, Д.ЖВАНІЯ сказав, що хотів би, щоб «вона (єдина кандидатура – УНІАН) була від коаліції». На уточнююче запитання він сказав: «наприклад, ЛУЦЕНКО, ви хочете мене про це спитати?». Він також зазначив з цього приводу, що до такого рішення має прийти як Юрій ЛУЦЕНКО, котрий зараз є міністром внутрішніх справ, так і політична сила, яку він представляє.

В той же час Д.ЖВАНІЯ додав, що це було б «нормально».

За його словами, чи ця кандидатура, чи інша, але це має бути рішення «яке має бути логічним для всієї коаліції, в першу чергу, а за базу треба брати, кого кияни підтримають».